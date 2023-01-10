10 января

09 января

Популярное

Правительство РФ продлило «Льготную ипотеку»

Правительство РФ продлило «Льготную ипотеку»
Общество,  Фото:pixabay.com
Она будет действовать до 1 июля следующего года

Действие программы «Льготная ипотека» продлено ещё на полтора года – до 1 июля 2024 года. Об этом рассказали в Ипотечной корпорации Бурятии. Срок действия закреплён постановлением правительства России от 28 декабря 2022 года №2485.

Напомним, что ипотеку можно направить на покупку готовой или строящейся квартиры в новостройке от застройщика, на строительство жилого дома на своём или приобретаемом земельном участке. Кредит могут оформить работающие граждане в возрасте 21-70 лет, созаёмщиками могут быть до четырёх человек, включая гражданских супругов, близких родственников и третьих лиц.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, предложение об изменении параметров ипотечных программ было озвучено в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2022 года. Российское правительство это предложение поддержало и приняло соответствующее постановление, закрепив в нём увеличение срока действия программы «Льготная ипотека» до 1 июля 2024 года.
ипотека

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии рассказали о семьях в социально опасном положении
В Бурятии рассказали о семьях в социально опасном положении
Общество, 10.01.2023
В прошлом году в республике было выявлено свыше 800 сигналов о семейном неблагополучии
В Иркутске лечат самку снегиря
В Иркутске лечат самку снегиря
Общество, 10.01.2023
9 января, День снегиря, пернатый пациент отметил на лечении
Правительство РФ продлило «Льготную ипотеку»
Правительство РФ продлило «Льготную ипотеку»
Общество, 10.01.2023
Она будет действовать до 1 июля следующего года
В Бурятии стартовал чемпионат по лыжным гонкам
В Бурятии стартовал чемпионат по лыжным гонкам
Общество, 10.01.2023
Соревнования лыжников республики состоялись в Селенгинском районе
Жительница Агинского округа отметила 100-летний юбилей
Жительница Агинского округа отметила 100-летний юбилей
Общество, 10.01.2023
Юбиляр проживает в посёлке Дульдурга
В Бурятии почётных званий удостоены 5 художественных коллективов
В Бурятии почётных званий удостоены 5 художественных коллективов
Общество, 10.01.2023
Среди них ансамбли и студия из Улан-Удэ, Заиграевского и Прибайкальского районов
В пригороде Улан-Удэ прошли ледовые автогонки
В пригороде Улан-Удэ прошли ледовые автогонки
Общество, 10.01.2023
Спортсмены соревновались в шести классах
В отдалённом районе Бурятии детей учили выживать в лесу
В отдалённом районе Бурятии детей учили выживать в лесу
Общество, 10.01.2023
Им рассказали, как действовать в экстремальной обстановке и готовить еду на костре
Часть российских медиков получат дополнительные выплаты
Часть российских медиков получат дополнительные выплаты
Общество, 10.01.2023
Сумма ежемесячных выплат составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей
Чита присоединилась ко всероссийскому проекту «Жёны героев»
Чита присоединилась ко всероссийскому проекту «Жёны героев»
Общество, 10.01.2023
Стенды с фотографиями и письмами расположены на площади имени Ленина
СМИ узнали, как сложилась судьба родившейся в Улан-Удэ актрисы из «Чародеев»
СМИ узнали, как сложилась судьба родившейся в Улан-Удэ актрисы из «Чародеев»
Общество, 10.01.2023
Анна Ашимова ушла из профессии и полностью посвятила себя семье
В вотчине Деда Мороза побит температурный рекорд
В вотчине Деда Мороза побит температурный рекорд
Общество, 10.01.2023
Минувшей ночью в Великом Устюге было минус 41 градус
Жительница Бурятии стала мамой в 14 лет
Жительница Бурятии стала мамой в 14 лет
Общество, 10.01.2023
В республиканском перинатальном центре подвели итоги года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^