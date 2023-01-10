Она будет действовать до 1 июля следующего года
Действие программы «Льготная ипотека» продлено ещё на полтора года – до 1 июля 2024 года. Об этом рассказали в Ипотечной корпорации Бурятии. Срок действия закреплён постановлением правительства России от 28 декабря 2022 года №2485.
Напомним, что ипотеку можно направить на покупку готовой или строящейся квартиры в новостройке от застройщика, на строительство жилого дома на своём или приобретаемом земельном участке. Кредит могут оформить работающие граждане в возрасте 21-70 лет, созаёмщиками могут быть до четырёх человек, включая гражданских супругов, близких родственников и третьих лиц.
Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, предложение об изменении параметров ипотечных программ было озвучено в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2022 года. Российское правительство это предложение поддержало и приняло соответствующее постановление, закрепив в нём увеличение срока действия программы «Льготная ипотека» до 1 июля 2024 года.
Правительство РФ продлило «Льготную ипотеку»
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