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В Бурятии военные провели тренировку по управлению ракетными ударами

В Бурятии военные провели тренировку по управлению ракетными ударами
Общество,  Фото:из архива
Ракетчики выполнили учебные (электронные) одиночные и групповые пуски

В Бурятии состоялась тренировка по управлению ракетными ударами, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

- Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» ракетного соединения в Бурятии приняли участие в тренировке по управлению ракетными ударами. Так, ракетчики выполнили учебные (электронные) одиночные и групповые пуски по целям, имитирующим командные пункты условного противника, расположенные в районах со сложным горным рельефом, - говорится в сообщении.

Кроме того, расчеты ОТРК «Искандер-М» отработали перегрузку ракет на пусковые установки, преодоление заражённого участка местности, отражение условной диверсионно-разведывательной группы.

- Механики-водители усовершенствовали навыки вождения крупногабаритных тягачей МЗКТ-7930 в различных условиях местности, с преодолением естественных препятствий и маневрирования в ограниченном пространстве, - отметили в пресс-службе ВВО.

военнослужащие Восточный военный округ

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