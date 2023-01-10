Ракетчики выполнили учебные (электронные) одиночные и групповые пуски
В Бурятии состоялась тренировка по управлению ракетными ударами, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
- Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» ракетного соединения в Бурятии приняли участие в тренировке по управлению ракетными ударами. Так, ракетчики выполнили учебные (электронные) одиночные и групповые пуски по целям, имитирующим командные пункты условного противника, расположенные в районах со сложным горным рельефом, - говорится в сообщении.
Кроме того, расчеты ОТРК «Искандер-М» отработали перегрузку ракет на пусковые установки, преодоление заражённого участка местности, отражение условной диверсионно-разведывательной группы.
- Механики-водители усовершенствовали навыки вождения крупногабаритных тягачей МЗКТ-7930 в различных условиях местности, с преодолением естественных препятствий и маневрирования в ограниченном пространстве, - отметили в пресс-службе ВВО.
В Бурятии военные провели тренировку по управлению ракетными ударами
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