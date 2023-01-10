В Бурятии похоронят военного, погибшего на СВО более трёх месяцев назад

В последний путь его проводят в Селенгинске









В августе 2022-го принял решение пойти служить по контракту в именной батальон «Байкал». Он был водителем-механиком танка, сообщается в группе «Кабанск-инфо 24/7».





В ближайшую среду, 11 января, в Бурятии простятся с 41-летним военным Сергеем Мангировым. Он погиб 27 сентября во время проходящей на Украине специальной военной операции. Траурная церемония пройдёт в посёлке Селенгинск в Кабанском районе. Она начнётся в 12:00 в фойе КДЦ «Жемчужина». А в 13:30 там же состоится митинг, посвящённый нашему земляку.Сергею Михайловичу был 41 год. Он родился в посёлке Новоселенгинск Селенгинского района 15 декабря 1980 года, учился в местной средней школе. Любил спорт, занимался в секции баскетбола.После школы ушёл в армию. Служил в ракетной артиллерии на станции Тальцы в Улан Удэ. В 2000 году демобилизовался и переехал в Кабанский район, где устроился на работу на Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат.В 2004-ом вернулся в родной посёлок и начал работать на дорожном ремонтно-строительном участке. После трудился в школе-интернате и в Новоселенгинской школе. В мае 2021-го вернулся в Кабанский район и продолжил работу на ЦКК.