10 января

09 января

Популярное

В Бурятии похоронят военного, погибшего на СВО более трёх месяцев назад

В Бурятии похоронят военного, погибшего на СВО более трёх месяцев назад
Общество, 
В последний путь его проводят в Селенгинске

В ближайшую среду, 11 января, в Бурятии простятся с 41-летним военным Сергеем Мангировым. Он погиб 27 сентября во время проходящей на Украине специальной военной операции. Траурная церемония пройдёт в посёлке Селенгинск в Кабанском районе. Она начнётся в 12:00 в фойе КДЦ «Жемчужина». А в 13:30 там же состоится митинг, посвящённый нашему земляку.

Сергею Михайловичу был 41 год. Он родился в посёлке Новоселенгинск Селенгинского района 15 декабря 1980 года, учился в местной средней школе. Любил спорт, занимался в секции баскетбола.

После школы ушёл в армию. Служил в ракетной артиллерии на станции Тальцы в Улан Удэ. В 2000 году демобилизовался и переехал в Кабанский район, где устроился на работу на Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат.

В 2004-ом вернулся в родной посёлок и начал работать на дорожном ремонтно-строительном участке. После трудился в школе-интернате и в Новоселенгинской школе. В мае 2021-го вернулся в Кабанский район и продолжил работу на ЦКК. 

В августе 2022-го принял решение пойти служить по контракту в именной батальон «Байкал». Он был водителем-механиком танка, сообщается в группе «Кабанск-инфо 24/7».

смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии военные провели тренировку по управлению ракетными ударами
В Бурятии военные провели тренировку по управлению ракетными ударами
Общество, 10.01.2023
Ракетчики выполнили учебные (электронные) одиночные и групповые пуски
Коляску, карниз со шторами и ласты вернули пассажирам ВСЖД
Коляску, карниз со шторами и ласты вернули пассажирам ВСЖД
Общество, 10.01.2023
Найти пропажу удалось благодаря сервису забытых вещей
В одном из райцентров Бурятии отказались от крещенских купаний
В одном из райцентров Бурятии отказались от крещенских купаний
Общество, 10.01.2023
В Мухоршибири на этот раз решили ограничиться богослужением
В Бурятии сельские школьники не могут дождаться автобусов
В Бурятии сельские школьники не могут дождаться автобусов
Общество, 10.01.2023
В январские морозы им приходится ходить на занятия пешком
В Бурятии объявлен конкурс «Безопасный огонёк»
В Бурятии объявлен конкурс «Безопасный огонёк»
Общество, 10.01.2023
Конкурс проводится до 20 января среди детей в возрасте от 5 до 10 лет
В Монголии развернётся фестиваль зимних видов спорта
В Монголии развернётся фестиваль зимних видов спорта
Общество, 10.01.2023
Соревнования состоятся в аймаке Орхон
Школьников Бурятии приглашают отдохнуть бесплатно в «Артеке» и «Смене»
Школьников Бурятии приглашают отдохнуть бесплатно в «Артеке» и «Смене»
Общество, 10.01.2023
Ведется набор на три смены в лагерь «Смена» и одну смену в «Артек» в 2023 году, количество мест ограничено
Во ВСГУТУ открылась зимняя школа для иностранных студентов
Во ВСГУТУ открылась зимняя школа для иностранных студентов
Общество, 10.01.2023
В ней участвуют 25 студентов из Китая разных курсов и направлений
В Улан-Удэ днём по-зимнему тепло
В Улан-Удэ днём по-зимнему тепло
Общество, 10.01.2023
Возможен небольшой снег
В Бурятии выберут «Баатара» и «Дангину»
В Бурятии выберут «Баатара» и «Дангину»
Общество, 09.01.2023
Гала-концерт и церемония награждения пройдут 6 февраля
В Бурятии завершается декада спорта и здоровья
В Бурятии завершается декада спорта и здоровья
Общество, 09.01.2023
В республике было проведено более полторы сотни спортивных мероприятий

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^