Найти пропажу удалось благодаря сервису забытых вещей
В 2022 году пассажирам на Восточно-Сибирской железной дороге вернули1160 вещей, забытых или утерянных в поездах дальнего следования.
Основная часть обращений к сервису «Забытые вещи» (порядка 80%) связана с поиском телефонов и аксессуаров к ним, документов и предметов одежды. Однако встречаются и необычные вещи: так, пассажирам вернули забытые валенки, карниз со шторами, пылесос, ласты для плавания, надувной матрац, детская коляска и нотная запись.
Отмечается, что забытое в вагоне имущество удаётся найти и вернуть владельцам в 98% случаев.
Для поиска необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы». При совпадении сервис сразу предложит пассажиру просмотреть фотографии находок. Если человек узнает свою вещь, ему будет направлена информация о месте её нахождения. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки для пассажиров поездов дальнего следования.
Коляску, карниз со шторами и ласты вернули пассажирам ВСЖД
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