В дело вмешалась прокуратура
Ресурсоснабжающая организация, предоставляющей коммунальные услуги на территории Джидинского района Бурятии, несвоевременно выплачивала заработную плату. Так, перед 30 работниками за работу в нерабочие праздничные дни образовалась задолженность в сумме 123 тыс. рублей.
Кроме того, за январь 2022 года четверым работникам выплачена заработная плата в размере ниже минимального размера оплаты труда. Долг составил 24 тыс. рублей.
Директору учреждения внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по заработной плате погашена.
В отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства». Виновного оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии рабочим выплачивали зарплату ниже МРОТ
Общество, Фото:
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