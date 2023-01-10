В Бурятии рабочим выплачивали зарплату ниже МРОТ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В дело вмешалась прокуратура



Ресурсоснабжающая организация, предоставляющей коммунальные услуги на территории Джидинского района Бурятии, несвоевременно выплачивала заработную плату. Так, перед 30 работниками за работу в нерабочие праздничные дни образовалась задолженность в сумме 123 тыс. рублей.



Кроме того, за январь 2022 года четверым работникам выплачена заработная плата в размере ниже минимального размера оплаты труда. Долг составил 24 тыс. рублей.



Директору учреждения внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по заработной плате погашена.



В отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства». Виновного оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

