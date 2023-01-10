Школьников Бурятии приглашают отдохнуть бесплатно в «Артеке» и «Смене»

Ведется набор на три смены в лагерь «Смена» и одну смену в «Артек» в 2023 году, количество мест ограничено



Всероссийский детский центр «Смена» объявил набор детей на три смены. Учащихся Бурятии в возрасте с 14 до 17 лет приглашают бесплатно отдохнуть в феврале, марте и декабре 2023 года.



- На первую смену со 2 февраля по 15 февраля дети уже набраны, остались бесплатные места на смены в марте и в декабре. На смену в марте осталось 8 мест, заявки нужно успеть подать до 6 февраля. На смену в декабре предусмотрено 13 мест, заявки можно подать до 1 ноября, - сообщили «Байкал-Dailу» в министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии.



Для участия в поездке, учащимся необходимо подать заявку на сайте самого детского центра: смена.дети. Принцип здесь такой же, как и при заполнении заявок в лагерь «Артек» и «Океан». Подробная инструкция о том, как заполнить заявку, есть на сайте, рассказали сотрудники минспорта Бурятии.



Смена с 10 марта по 23 марта, детский центр «Смена» в Анапе



Смена: всероссийский фестиваль «Педагог России», направленность: социально-гуманитарная



«Педагог России» - авторский проект ВДЦ «Смена». Программа направлена на формирование сообщества будущих педагогов страны на основе культурно-исторического наследия Российской Федерации, опыта и традиций отечественной педагогики.



Смена с 10 декабря по 23 декабря, детский центр «Смена» в Анапе



Смена: всероссийский фестиваль добра, направленность: социально-гуманитарная



Программа состоит из трёх этапов: «Первые шаги в добровольчестве», «Уроки Добра», «Калейдоскоп Добра». Содержание программы реализуется через игровую модель «Центр добрых инвестиций» и предполагает обучение по семи образовательным направлениям. В ходе реализации программы обучающиеся защитят социальные проекты, реализуют лучшие волонтерские практики и инициативы.



Также сотрудники минспорта рассказали, что уже ведётся набор в лагерь «Артек» (Крым, пос. Гурзуф)



- Также уже открылся долгожданный набор детей на смену в международный лагерь «Артек», которая стартует с 11 марта по 01 апреля, там всего 20 мест. Возраст детей от 12 до 17 лет. Направленность - творческая. Нужно зайти на сайт артек.дети, зарегистрироваться и подать заявку.



Все вопросы можно уточнить по тел. 210774, отдел детского отдыха минспорта Бурятии.

