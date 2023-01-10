В России учредили стипендию имени Королёва за достижения в области инженерного дела

Стипендию будут назначать студентам и аспирантам



По поручению президента в 2023 году в России появится стипендия имени выдающегося ученого-авиаконструктора Сергея Королёва. Её будут назначать студентам и аспирантам за значительные достижения в области инженерного дела. Постановление вступило в силу 31 декабря 2022 года.



Стипендии будут присуждать ежегодно, начиная с 1 сентября. Всего предусмотрено 10 стипендий для студентов вузов по 15 тыс. рублей ежемесячно и 10 стипендий для аспирантов по 20 тыс. рублей ежемесячно.



Кандидатов на получение стипендии будут выдвигать учёные советы вузов и ссузов. Решение о стипендиатах будет принимать Минобрнауки по результатам конкурсного отбора.



В конкурсную комиссию, помимо представителей министерства, будут входить представители заинтересованных организаций, приглашённые эксперты, а также сами студенты и аспиранты, не являющиеся кандидатами.



Выплаты стипендий будут финансироваться в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».



- Стипендию было решено учредить по итогам встречи президента России с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнёрами, состоявшейся 21 сентября 2022 года, - сообщили в правительстве.

