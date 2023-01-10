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Библиотеки Улан-Удэ приготовили серию праздничных конкурсов и квестов

Библиотеки Улан-Удэ приготовили серию праздничных конкурсов и квестов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Все мероприятия пройдут с 10 по 15 января

Библиотеки Улан-Удэ приготовили для жителей города праздничные конкурсы, игры и квесты на тему Нового года и про историю нашего региона. В мероприятиях могут принять участие как взрослые, так и дети.

Расписание мероприятий:

10 января
- Краеведческий экскурс «Листаем страницы летописи», возрастное ограничение 12+
Библиотека 18 в 11:00

- Занимательно-познавательная игра «Земля моя Бурятия!», возрастное ограничение 6+
Библиотека 19 в 12:00

- Детективная квест-игра «Деда мороза и Ко», возрастное ограничение 6+
Библиотека 9 в 14:00

11 января
- Литературный час «Где хранят золотой ключик?», возрастное ограничение 0+
Детская библиотека им. Гайдара в 10:00

- Экоурок «Баргузинский соболь – начало начал», возрастное ограничение 6+
Библиотека 20 в 13:00

12 января
- Литературная викторина «По дорогам сказок Шарля», возрастное ограничение 6+
Библиотека 4 в 10:00

- Экоурок «Гуляя по Заповедникам Бурятии», возрастное ограничение 6+
Центр чтения «Семейный меридиан» в 14:00

13 января
-Исторический час «Бурятия: история основания республики», возрастное ограничение 12+
Центральная городская библиотека в 14.00

14 января
- Встреча клуба «Просто книжный», возрастное ограничение 16+
Библиотека 13 в 17.00
библиотека

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