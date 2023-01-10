Библиотеки Улан-Удэ приготовили серию праздничных конкурсов и квестов

Все мероприятия пройдут с 10 по 15 января



Библиотеки Улан-Удэ приготовили для жителей города праздничные конкурсы, игры и квесты на тему Нового года и про историю нашего региона. В мероприятиях могут принять участие как взрослые, так и дети.



Расписание мероприятий:



10 января

- Краеведческий экскурс «Листаем страницы летописи», возрастное ограничение 12+

Библиотека 18 в 11:00



- Занимательно-познавательная игра «Земля моя Бурятия!», возрастное ограничение 6+

Библиотека 19 в 12:00



- Детективная квест-игра «Деда мороза и Ко», возрастное ограничение 6+

Библиотека 9 в 14:00



11 января

- Литературный час «Где хранят золотой ключик?», возрастное ограничение 0+

Детская библиотека им. Гайдара в 10:00



- Экоурок «Баргузинский соболь – начало начал», возрастное ограничение 6+

Библиотека 20 в 13:00



12 января

- Литературная викторина «По дорогам сказок Шарля», возрастное ограничение 6+

Библиотека 4 в 10:00



- Экоурок «Гуляя по Заповедникам Бурятии», возрастное ограничение 6+

Центр чтения «Семейный меридиан» в 14:00



13 января

-Исторический час «Бурятия: история основания республики», возрастное ограничение 12+

Центральная городская библиотека в 14.00



14 января

- Встреча клуба «Просто книжный», возрастное ограничение 16+

Библиотека 13 в 17.00

