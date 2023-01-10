Во ВСГУТУ открылась зимняя школа для иностранных студентов

В ней участвуют 25 студентов из Китая разных курсов и направлений



Во ВСГУТУ открылась зимняя школа русского языка для иностранных студентов университета. Организаторы школы - кафедра русского языка – приурочили мероприятие к столетию Республики Бурятия. В мероприятии участвуют 25 обучающихся из КНР разных курсов и направлений.



- Программа языковой школы посвящена 100-летнему юбилею нашей республики. На первом занятии «Республика Бурятия: история и современность» ребята познакомились с основными этапами становления и развития нашего региона, узнали много нового о столице Бурятии, ее достопримечательностях. Кроме учебного занятия мы провели мастер-класс по декорированию национального костюма, викторину на знание важнейших мест и дат в истории города Улан-Удэ. В конце занятия ребята с удовольствием поучаствовали в популярном челлендже, станцевав под мелодию «Хоёр харахан нюдоороо», - рассказала заведующий кафедрой русского языка ВСГУТУ Ольга Макарова.



Зимняя школа русского языка проводится каждый год во ВСГУТУ.В этом году программа зимней школы продлится неделю. Она включает в себя также активную культурную программу. Всё это, по словам организаторов, позволит иностранным слушателям не только получить хорошие речевые навыки, но и погрузиться в русскую и бурятскую культуру.

