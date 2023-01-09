Школа расположена в селе Нижний Саянтуй
С 1 сентября 2023 года откроет свои двери новая школа в селе Нижний Саянтуй на 360 мест. Это будет филиал Нижнесаянтуйской средней общеобразовательной школы со своим руководителем и штатом.
Село Нижний Саянтуй находится в 15 км от Улан-Удэ, в нём проживает около десяти тысяч человек.
- Уже сейчас мы начали подбор кандидатов. Новой школе нужен директор. Будущему руководителю Нижнесаянтуйской школы необходимо иметь высшее профессиональное (педагогическое) образование, высшее профессиональное или курсы профессиональной переподготовки по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж педагогической работы и (или) на руководящих должностях не менее трёх лет, - сообщил в своём телеграмм-канале глава Тарбагатайского района Владимир Смолин.
Более подробно о вакансии можно узнать в районном управлении образования по адресу: село Тарбагатай, улица Ленина, 26 или по телефону 8(30-146)56-064.
Документы принимаются до 15 января включительно.
Для новой школы в пригороде Улан-Удэ ищут директора
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