На участке Байкала в Бурятии открылась навигация

Она началась в Баргузинском заповеднике





По словам госинспектора, становление ледового покрова пока ещё в активной фазе.



- Подвижка и торошение льдов, образование трещин характерны для этого периода. Передвижение на автомобилях ещё очень и очень опасно, – предупредил Юрий Гороховский. – Но, учитывая опыт прошлых лет, есть вероятность появления «охотников за приключениями» на всевозможных аэролодках и суднах на воздушной подушке.







На полевой базе «Давша» в Баргузинском заповеднике в Бурятии открылась ледовая навигация. Об этом сообщил в соцсетях Юрий Гороховский – государственный инспектор ФГБУ «Заповедное Подлеморье», которому подчиняется резерват.- Открыл ледовую навигацию для нашего участка Байкала, – написал он накануне на своей странице во «ВКонтакте». – Лёд нарастает, и уже есть необходимость присматривать за заповедной акваторией.