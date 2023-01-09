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Монголия временно отменит визы для 34 стран

Монголия временно отменит визы для 34 стран
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Туристы будут освобождены от визовых требований в «Годы посещения Монголии»

Граждане 34 зарубежных стран, которые посетят Монголию на срок до 30 дней, освобождаются от визовых требований в течение 2023, 2024 и 2025 годов. Подобное решение принято властями страны в связи с объявлением правительством этих трёх лет «Годами посещения Монголии». В список вошли 32 европейские страны, Австралия и Новая Зеландия.

- Эти государства являются лидерами по количеству граждан, которые приезжают в нашу страну. И эти страны получают монгольские визы в электронном виде через систему www.evisa.mn, которая была введена в эксплуатацию в октябре 2021 года, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Власти Монголии считают, что освобождение от виз повлияет на развитие индустрии туризма в стране, восстановление экономики и продолжение диалога для упрощения условий поездок граждан Монголии.

В список вошли следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Австралия и Новая Зеландия.
Монголия туризм визы

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