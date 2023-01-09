С улиц Улан-Удэ в новом году вывезли более четырёх тысяч кубов снега

В КГХ заявили, что дороги в городе подсыпают круглосуточно



Коммунальщики вручную очищают от снега пешеходные зоны, остановки и лестницы. Кроме того, в городе в круглосуточном режиме ведётся подсыпка скользких участков. За порядок на придомовых территориях отвечают управляющие компаний и ТСЖ, а около зданий – их собственники. Сообщить о необходимости подсыпки и уборки городских улиц можно, позвонив в круглосуточную диспетчерскую службу КБУ по телефонам 379-646 и 380-838.

Специалисты срезали снежные наросты, подмели проезжую часть и вывезли 60 КамАЗов снега с Борсоева. А грейдеры с тракторами-щётками очистили ещё семь улиц – Кольцова, Шумяцкого, Жердева, Гагарина, Цивилёва, Революции 1905 года, Хахалова плюс проспект 50-летия Октября.С помощью тракторов-щёток также привели в порядок улицы Радикальцева и Воронежская, а благодаря мини-тракторам – пешеходные зоны на Арбате, площади Советов, у Мемориала Победы, тротуары на улице Зои Космодемьянской, Революции 1905 года и Бабушкина – от Удинского моста до 113 микрорайона.- С шести утра большегрузные машины в комплексе с мини-погрузчиками вывозят снег с городских улиц. Работы 9 января запланированы на Ербанова, Борсоева, Смолина, улицах Сухэ-Батора, Кирова, Советская, Свободы, Столичная, Революции 1905 года, в верхней и средней частях бульвара Карла Маркса и на проспекте 50-летия Октября, – рассказал директор подведомственного КГХ комбината по благоустройству Владимир Соснин.