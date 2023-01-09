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С улиц Улан-Удэ в новом году вывезли более четырёх тысяч кубов снега

С улиц Улан-Удэ в новом году вывезли более четырёх тысяч кубов снега
Общество,  Фото:КГХ
В КГХ заявили, что дороги в городе подсыпают круглосуточно

С начала 2023 года с улиц бурятской столицы вывезли четыре с половиной тысячи кубометров снега и высыпали на них 1200 тонн песка, в том числе 350 тонн – за последние сутки. Минувшей ночью на дороги вышли грейдеры, снегопогрузчики, тракторы-щётки и большегрузные машины, рассказали в комитете городского хозяйства (КГХ).

 
Специалисты срезали снежные наросты, подмели проезжую часть и вывезли 60 КамАЗов снега с Борсоева. А грейдеры с тракторами-щётками очистили ещё семь улиц – Кольцова, Шумяцкого, Жердева, Гагарина, Цивилёва, Революции 1905 года, Хахалова плюс проспект 50-летия Октября.

С помощью тракторов-щёток также привели в порядок улицы Радикальцева и Воронежская, а благодаря мини-тракторам – пешеходные зоны на Арбате, площади Советов, у Мемориала Победы, тротуары на улице Зои Космодемьянской, Революции 1905 года и Бабушкина – от Удинского моста до 113 микрорайона.

- С шести утра большегрузные машины в комплексе с мини-погрузчиками вывозят снег с городских улиц. Работы 9 января запланированы на Ербанова, Борсоева, Смолина, улицах Сухэ-Батора, Кирова, Советская, Свободы, Столичная, Революции 1905 года, в верхней и средней частях бульвара Карла Маркса и на проспекте 50-летия Октября, – рассказал директор подведомственного КГХ комбината по благоустройству Владимир Соснин. 

Коммунальщики вручную очищают от снега пешеходные зоны, остановки и лестницы. Кроме того, в городе в круглосуточном режиме ведётся подсыпка скользких участков. За порядок на придомовых территориях отвечают управляющие компаний и ТСЖ, а около зданий – их собственники. Сообщить о необходимости подсыпки и уборки городских улиц можно, позвонив в круглосуточную диспетчерскую службу КБУ по телефонам 379-646 и 380-838.
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