В улан-удэнской колонии прошла «Песня года-2022»

Женщины подошли к конкурсу ответственно, заявили организаторы



В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся музыкальный конкурс «Песня года-2022».



- Участницы подошли к мероприятию с большой ответственностью: самостоятельно шили костюмы, подготавливали декорации и реквизит, и долго подбирали репертуар. Концерт получился разнообразным и красочным - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Осуждённые исполнили популярные новогодние песни современной эстрады и песни прошлых лет.

