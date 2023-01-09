Женщины подошли к конкурсу ответственно, заявили организаторы
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся музыкальный конкурс «Песня года-2022».
- Участницы подошли к мероприятию с большой ответственностью: самостоятельно шили костюмы, подготавливали декорации и реквизит, и долго подбирали репертуар. Концерт получился разнообразным и красочным - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Осуждённые исполнили популярные новогодние песни современной эстрады и песни прошлых лет.
В улан-удэнской колонии прошла «Песня года-2022»
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