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В Улан-Удэ днём по-зимнему тепло

В Улан-Удэ днём по-зимнему тепло
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Возможен небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 10 января по республике переменная облачность, днём местами снег, по северному побережью Байкала до умеренного снегопада. Ветер восточный, днём с переходом на западный 4-9, по Прибайкалью и северной половине до 13-16 м/с. Температура днём -11,-16, местами -5,-10, по северу при облачности -19,-24.

В Улан-Удэ днём возможен небольшой снег. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём -11,-13. 
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