В Улан-Удэ днём по-зимнему тепло

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Возможен небольшой снег



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 10 января по республике переменная облачность, днём местами снег, по северному побережью Байкала до умеренного снегопада. Ветер восточный, днём с переходом на западный 4-9, по Прибайкалью и северной половине до 13-16 м/с. Температура днём -11,-16, местами -5,-10, по северу при облачности -19,-24.



В Улан-Удэ днём возможен небольшой снег. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём -11,-13.

