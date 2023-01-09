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В Бурятии завершается декада спорта и здоровья

В Бурятии завершается декада спорта и здоровья
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике было проведено более полторы сотни спортивных мероприятий

В Бурятии в праздничные выходные в рамках декады спорта и здоровья прошли свыше 150 спортивных мероприятий. В Улан-Удэ декада стартовала с акции «Все на лёд» на главном ледовом катке.

Традиционный турнир по хоккею с мячом прошёл в Курумканском районе. Все команды показали не только уровень своего мастерства, но и зрелищную игру. Победу в турнире одержала команда Курумканского РЭС.

Новогодние каникулы с ГТО прошли у юных жителей Джидинского района. Здесь нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса сдали более 20 ребятишек. Это бег 30 метров, наклон из положения стоя, прыжок с места и поднимание туловища за одну минуту.

Соревнования по мини-футболу среди мужских команд прошли в Селенгинском районе. Финальная игра выдалась напряжённой, но игроки команды «Арарат» уверенно забили три гола в ворота соперников – команды «Славия-Тех».

- В Закаменском районе морозный воздух согрела тёплая семейная атмосфера. Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» объединили дружные команды, которые смело прошли все испытания. Лидировала в этом году команда «Заря» семьи Дымбрыловых, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бурятия спорт

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