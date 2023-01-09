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В Улан-Удэ осуждённые к принудительным работам посоревновались в армрестлинге

В Улан-Удэ осуждённые к принудительным работам посоревновались в армрестлинге
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Судьями стали два спортсмена

В Улан-Удэ прошли соревнования по армрестлингу среди осуждённых к принудительным работам.

Судьями выступили мастер спорта по армрестлингу, призёр чемпионатов России Анатолий Ощепков и чемпион республики по жиму штанги, лёжа и пауэрлифтингу Эдуард Николаев. Сначала спортсмены провели для осуждённых мастер-класс, где продемонстрировали техники борьбы в армрестлинге, рассказали о правилах и обратили особое внимание на меры безопасности.

Участие в соревновании приняли все осуждённые, отбывающие наказание в исправительном центре – на сегодня их 52 человека.

По результатам состязания победителю и призёрам вручили грамоты, сообщили в УФСИН по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», участок, функционирующий как исправительный центр при исправительной колонии №7, был открыт в ноябре прошлого года в микрорайоне Кирзавод
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