Судьями стали два спортсмена
В Улан-Удэ прошли соревнования по армрестлингу среди осуждённых к принудительным работам.
Судьями выступили мастер спорта по армрестлингу, призёр чемпионатов России Анатолий Ощепков и чемпион республики по жиму штанги, лёжа и пауэрлифтингу Эдуард Николаев. Сначала спортсмены провели для осуждённых мастер-класс, где продемонстрировали техники борьбы в армрестлинге, рассказали о правилах и обратили особое внимание на меры безопасности.
Участие в соревновании приняли все осуждённые, отбывающие наказание в исправительном центре – на сегодня их 52 человека.
По результатам состязания победителю и призёрам вручили грамоты, сообщили в УФСИН по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», участок, функционирующий как исправительный центр при исправительной колонии №7, был открыт в ноябре прошлого года в микрорайоне Кирзавод.
В Улан-Удэ осуждённые к принудительным работам посоревновались в армрестлинге
Общество, Фото:
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