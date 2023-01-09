Уточнены правила назначения единого пособия на детей мобилизованных

При оценке не учитываются доходы мобилизованных



Российское правительство уточнило правила назначения единого пособия на детей для семей мобилизованных. Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится на официальном сайте кабмина.



Единое пособие ввели в России с 1 января этого года. Оно объединяет ряд мер социальной поддержки нуждающихся семей. Пособие смогут получать беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет.



Выплата будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

