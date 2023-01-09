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На новогодних каникулах на водосетях Улан-Удэ произошло 10 аварий

На новогодних каникулах на водосетях Улан-Удэ произошло 10 аварий
Общество, 
Девятидневные праздники выдались «жаркими» для улан-удэнского «Водоканала»

На прошедших новогодних праздниках, с 1 по 8 января, на сетях водоснабжения в столице Бурятии произошло десять технологических нарушений. Большинство из них сотрудникам МУП «Водоканал» удалось ликвидировать без отключения потребителей. Остальные аварии устранили оперативно, в положенные сроки.

По словам директора МУП Дмитрия Скакалина, наиболее сложными и затратными стали аварийно-восстановительные работы на бесхозных сетях в частном секторе – на улице Николая Нищенко, 7.

- Этот участок трубопровода не принят на баланс предприятия, – пояснил Скакалин. – Там очень часто здесь происходит перемерзание водоразборной колонки и сетей водоснабжения, которые ввели в эксплуатацию более 40 лет назад.

Предварительно обследование показало, что трубопровод расположен на глубине не  более двух метров.

- Это не входит в рамки принятых строительных нормативов. В ближайшее время проведём совещание с администрацией Железнодорожного района, обсудим сложившуюся ситуацию и примем совместное решение о дальнейшей эксплуатации этого бесхозного участка, – добавил руководитель предприятия.

Если за месяц – в декабре – специалисты МУП отремонтировали и отогрели 51 водоколонку, то только за одну новогоднюю неделю – свыше ста, в основном – неавтоматизированные. Чтобы обеспечить улан-удэнцев холодной водой, специалисты подняли из подземных скважин 563 с лишним тысячи кубометров воды – в полтора раза больше, чем в обычные дни.

- Все наши сотрудники оснащены необходимым оборудованием, инженерной техникой, материалами и инструментами, чтобы справиться с любой сложной ситуацией на сетях водоснабжения и водоотведения города как в праздничные, так и в будние дни, – подчеркнул Дмитрий Скакалин.

Для предотвращения, локализации и ликвидации технологических повреждений и аварий на сетях  во время праздников задействовали более 160 человек, добавили в «Водоканале».
коммунальная авария водоснабжение

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