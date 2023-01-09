В Бурятии сельчане пожаловались на воду странного цвета

Тарбагатайцы заявили, что её невозможно пить
Жители села Тарбагатай в Бурятии рассказали в местном вайбер-чате, что из кранов в их квартирах течёт странная вода. Она не прозрачная, как должно быть, а жёлтого цвета.
- До каких пор будет бежать жёлтая вода? Сколько можно пропускать её? Пить такую невозможно, – заявили жильцы дома № 11 на улице Лощенкова.
Первый замглавы Тарбагатайского района Андрей Гнеушев сообщил, что лично был в этих квартирах. В конце декабря там, по его словам, «светлая вода пошла».
- Этот дом – крайний по системе. Видимо, вода застаивается. Надо снова его сливать. Примем меры, – заверил он.
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