На севере Бурятии туристы рискуют попасть под лавины

Их призвали воздержаться от походов в горы





По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие сутки, до 9 часов утра 10 января, в Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин. В связи с этим туристов просят отказаться от походов в горы.- Снежная лавина – это тяжёлая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор, – пояснили в пресс-службе МЧС по Бурятии. – Как правило, сход происходит со склона крутизной более 30 градусов, а если он без кустарников и деревьев – при крутизне более 20 градусов.Если же угол наклона превышает 45 градусов, то лавины сходят практически при каждом снегопаде. Кроме того, на устойчивость снежных масс влияют сильный снег, метель, дождь, оттепели или тёплый ветер, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после тёплой погоды.Сотрудники МЧС призывают туристические и альпинистские группы всегда уточнять прогноз, лавиноопасную обстановку и возможные риски перед выходом на маршрут, ознакомиться с его особенностями маршрута, быть готовыми к восхождению физически и технически и соблюдать меры безопасности.