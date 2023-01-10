Конкурс проводится до 20 января среди детей в возрасте от 5 до 10 лет
В Бурятии стартовал конкурс рисунков и плакатов по основам пожарной безопасности «Безопасный огонёк». Авторов лучших работ наградят дипломами и поощрительными призами от организаторов конкурса.
- Конкурс проводится с целью повышения у детей интереса к правилам пожарной безопасности в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях в области жизнедеятельности, - сообщает пресс-служба театра кукол «Ульгэр».
Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте от 5 до 10 лет. Мероприятие проводится до 20 января.
Каждая работа должна сопровождаться информационным файлом: название работы, техника исполнения, фамилия и имя автора или авторов, возраст, ФИО руководителя. Передать работу можно в театр «Ульгэр» или отправить на электронную почту: [email protected]
Работы оцениваются по соответствию теме, творческому подходу, качеству и художественному уровню исполнения. 23 января состоится объявление результатов конкурса.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии объявлен конкурс «Безопасный огонёк»
Общество, Фото:
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