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В Бурятию вернутся морозы

В Бурятию вернутся морозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Морозы усилятся уже со вторника

В ближайшие дни в Бурятии установится морозная и ветреная погода. Столбик термометра опустится до -45 градусов, порывы ветра усилятся до 18 м/с.

По данным Бурятского гидрометцентра, 10 января по республике переменная облачность, ночью по северной половине республики, днём местами снег, по северному побережью Байкала до умеренного снегопада. Ветер восточный, днём с переходом на западный 4-9, по Прибайкалью и северной половине до 13-16 м/с. Температура ночью -21,-26, местами -11,-16, по югу, центру и северу при прояснении 28-33, днём -11,-16, местами -5,-10, по северу при облачности -19,-24.

В среду, 11 января, облачно с прояснением, на большей части территории небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 13-15 м/с, позёмка. Температура ночью -20,-25, местами -26,-31, при снеге -14,-19, днём -10,-15, местами -17,-22.

В четверг, 12 января, переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка, заносы. Температура ночью -19,-24, местами -29,-34, по Прибайкалью и югу местами -14,-19, днём -19,-24, местами -13,-18, по северу и юго-западу -26,-31.

С 13 января ожидается усиление морозов в большинстве районов до -30 градусов и ниже, по северу до -40,-44.

Днём холодная погода с преобладающими температурами -20,-27, по крайнему северу -30,-35.

прогноз погоды

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