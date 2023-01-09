Птичку заметил госинспектор
В в Энхалукском заказнике в Кабанском районе Бурятии обнаружили оставшуюся зимовать чайку. Фотографию задержавшейся перелётной птицы сделал государственный инспектор БУ «Бурприрода» Александр Коркин.
- Чайка почему-то не улетела. Впервые видим эту птицу в это время года у нас - отмечают специалисты.
Госинспекторы продолжают проводить рейды по режиму охраны особо охраняемой природной территории регионального значения.
Энхалукский заказник основан в 1995 году в целях сохранения природных комплексов. Площадь - более 15 тысяч га. Здесь обитают такие редкие виды, как орлан-белохвост, скопа.
«Впервые видим»: Чайка осталась зимовать в Бурятии
Общество, Фото:
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