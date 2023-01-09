«Впервые видим»: Чайка осталась зимовать в Бурятии

Общество, Фото: предоставлено БУ "Бурприрода"

Птичку заметил госинспектор



В в Энхалукском заказнике в Кабанском районе Бурятии обнаружили оставшуюся зимовать чайку. Фотографию задержавшейся перелётной птицы сделал государственный инспектор БУ «Бурприрода» Александр Коркин.



- Чайка почему-то не улетела. Впервые видим эту птицу в это время года у нас - отмечают специалисты.



Госинспекторы продолжают проводить рейды по режиму охраны особо охраняемой природной территории регионального значения.



Энхалукский заказник основан в 1995 году в целях сохранения природных комплексов. Площадь - более 15 тысяч га. Здесь обитают такие редкие виды, как орлан-белохвост, скопа.



