Голосование за победителя длилось до 31 декабря
В конце 2022 года ФГБУ «Заповедное Подлеморье» подвело итоги республиканского конкурса «Эко-ёлка». В нём приняло участие 345 участников в 16 номинациях и в четырёх возрастных категориях (от 2 до 49 лет). Работы были присланы из Улан-Удэ, Северобайкальска, Баргузинского, Селенгинского и Северо-Байкальского районов.
Недавно сотрудники подвели итоги в последней номинации «Народная ёлка». Голосование за победителей в этой номинации проходило в соцсети «ВКонтакте» до 31 декабря.
- Согласно подсчитанным голосам, поздравить с победой можно Максара Б. (д/с «Сказка», Селенгинский район). Его ёлка «Бурятская красавица» набрала 287 лайков, - прокомментировали сотрудники «Заповедного Подлеморья».
Всех победителям отправят подарки и призы в январе.
В Бурятии выбрали народную ёлку
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