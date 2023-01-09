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В Бурятии выбрали народную ёлку

В Бурятии выбрали народную ёлку
Общество, 
Голосование за победителя длилось до 31 декабря

В конце 2022 года ФГБУ «Заповедное Подлеморье» подвело итоги республиканского конкурса «Эко-ёлка». В нём приняло участие 345 участников в 16 номинациях и в четырёх возрастных категориях (от 2 до 49 лет). Работы были присланы из Улан-Удэ, Северобайкальска, Баргузинского, Селенгинского и Северо-Байкальского районов.

Недавно сотрудники подвели итоги в последней номинации «Народная ёлка». Голосование за победителей в этой номинации проходило в соцсети «ВКонтакте» до 31 декабря.

- Согласно подсчитанным голосам, поздравить с победой можно Максара Б. (д/с «Сказка», Селенгинский район). Его ёлка «Бурятская красавица» набрала 287 лайков, - прокомментировали сотрудники «Заповедного Подлеморья».

Всех победителям отправят подарки и призы в январе.  
конкурс елка

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