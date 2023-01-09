В Улан-Удэ приедет джазовый исполнитель из Гваделупы Мистер Мелвин

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8 февраля в Улан-удэ состоится концерт Мистера Мелвина и квартета Алексея Черемизова из Санкт-Петербурга, сообщает минкультуры Бурятии.Мистер Мелвин – сценическое имя певца Мэлвина Трэвиса, уроженца Гваделупы (регион Франции в Карибском море) - это яркий и узнаваемый голос, безупречный ритм и невероятная энергия. На его выступлениях можно услышать микс из разных стилей джаз, соул, фанк и блюз. Он исполняет французские мелодии и музыку его родины - Карибского бассейна, - пишут об артисте критики. Мистер Мелвин обучался в Black Music School в Париже, работал с джазовой исполнительницей Мишель Хендрикс, дочерью великого Джона Хендрикса. Его талант позволил ему делить сцену с такими известными артистами своего жанра, как Derek Martin, Jean Carpenter и другими.Вместе со знаменитым исполнителем выступит Квартет Алексея Черемизова из Санкт-Петербурга. Он представит сопровождение и аранжировку. Алексей Черемизов - джазовый пианист-виртуоз, яркий представитель петербургского мейнстрима. Алексей выступает со многими российскими и зарубежными музыкантами, является руководителем ансамбля.Концерт пройдёт 8 февраля в клубе «Чаплин».