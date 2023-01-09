На Украине погиб 29-летний мобилизованный из Бурятии

У него осталось двое восьмилетних детей





Во время спецоперации на Украине погиб 29-летний житель Тарбагатайского района Бурятии Павел Ступин. Его проводили в последний путь в субботу, 7 января. Прощание состоялось в доме культуры в его родном селе Большой Куналей , сообщает «Тарбагатай-инфо.24/7».Павел родился в Большом Куналее 24 мая 1993-го. После окончания местной школы поступил в Кабанское училище и, выучившись там водителя, ушёл в армию. После службы женился. Получил специальность сварщика и устроился в ООО, где проработал десять лет.В 2014-м году стал отцом двоих близнецов. В сентябре 2022-го попал под объявленную в стране частичную мобилизацию и отправился на спецоперацию на Украине.- Нельзя найти слова, чтобы высказать всю боль и горечь по случаю гибели нашего Героя. Добрый, жизнелюбивый, прекрасный отец, муж, сын и брат – память о нём навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим вместе с родными и близкими, – отметила глава поселения «Большекуналейское» Галина Мальцева.