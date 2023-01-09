В Бурятии завершилась акция «Тепло материнских рук»

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Прихожане православных храмов отправили подарки военнослужащим и сиротам



8 января в Бурятии подошла к концу очередная благотворительная акция «Тепло материнских рук». Ежегодная акция проходит в Улан-Удэнской и Бурятской епархии уже третий год.



Проект стартовал 4 ноября в день празднования Казанской иконы Пресвятой Богородицы. В реализации проекта могли принять участие все желающие. В этом году акция была ориентирована на то, чтобы верующие Бурятии могли связать носки, варежки и другие тёплые вещи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины.



Традиционно, в ходе проекта также были изготовлены вязаные шерстяные пинетки для самых маленьких детишек, от которых отказались родители.



Мероприятие, посвящённое завершению благотворительной акции, прошло в Покровском приделе Троицкого храма города Улан-Удэ. В нём приняли участие уполномоченные по правам человека в РБ, представители министерства спорта и молодёжной политики, Вооружённых сил России и другие.



Митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом были переданы тёплые вещи, одежда и бытовое оборудование для нужд военных. Кроме того, митрополит передал пинетки специализированный психоневрологический дом ребёнка «Аистёнок». Все собранные епархией тёплые вязанные вещи на военном эшелоне в скором времени будут направлены в зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



