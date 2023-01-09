Он появился в семье жителей села Хадакта
В Улётовском районе Забайкалья зарегистрировано рождение девятого ребёнка в семье жителей села Хадакта. Родители назвали новорождённого сына Мироном.
В этой семье воспитываются: Эльвира, Алексей, Алина, Светлана, Игорь, Дмитрий, Александра и Арсений. Елена и Игорь не только счастливые родители, но и бабушка с дедушкой, дети уже подарили им внука и внучку.
Также работники отдела ЗАГС Улётовского района зарегистрировали рождение шестого ребёнка в семье жителей села Николаевское. Родители назвали долгожданного сына Максимом. Родители Максима Юлия и Евгений очень долго хотели сына, ведь до этого у них рождались только девочки. В этой семье воспитываются пять дочерей: Диана, Александра, Екатерина и двойняшки Софья и Полина. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
В забайкальской семье родился девятый ребёнок
Общество, Фото:
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Он появился в семье жителей села Хадакта
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