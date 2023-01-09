В забайкальской семье родился девятый ребёнок

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья

Он появился в семье жителей села Хадакта



В Улётовском районе Забайкалья зарегистрировано рождение девятого ребёнка в семье жителей села Хадакта. Родители назвали новорождённого сына Мироном.



В этой семье воспитываются: Эльвира, Алексей, Алина, Светлана, Игорь, Дмитрий, Александра и Арсений. Елена и Игорь не только счастливые родители, но и бабушка с дедушкой, дети уже подарили им внука и внучку.



Также работники отдела ЗАГС Улётовского района зарегистрировали рождение шестого ребёнка в семье жителей села Николаевское. Родители назвали долгожданного сына Максимом. Родители Максима Юлия и Евгений очень долго хотели сына, ведь до этого у них рождались только девочки. В этой семье воспитываются пять дочерей: Диана, Александра, Екатерина и двойняшки Софья и Полина. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.

