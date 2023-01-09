В Забайкалье назвали самые редкие имена 2022 года

Среди них Лили Анастасия и Неждана Василиса-Виктория



В Забайкальском крае составлен список пяти самых популярных и редких имён региона. Для новогодних праздников работники ЗАГС региона собрали список имён, которые в течение 11 месяцев 2022 года встречались в актовых записях одному разу.



Итак, среди мужских имён по одному разу встречались такие имена: Муцинь, Иуан, Асхабшох, Буян-Жаргал, Кабиршо, Сандак, Хадис-Амир, Осор, Андан, Солто, Равшанбек, Шукюр, Арджун, Балсан, Цзы Мо, Цокто, Олимп, Басыр, Намдак, Балдан, Мунко, Бэлиг, Туан-Ханг, Ганиджон, Авиард, Ванжил, Мухибжон, Раминь, Нурдеми, Нанзат, Анжур, Абдулкодир, Джангар, Элан, Болот, Балбар, Буянта, Абдуалим, Бунедбек, Шамсиддин, Адемар, Сайдаш, Аламжа, Дэлгер, Зандан, Сультим, Жамсо, Эдир, Эрхэте, Даба, Аламжи, Вандна, Хэшегто, Дандар, Жамбал, Заято, Минжур, Ариг, Абида, Баяр, Жаргалан, Палам, Мигмар, Соёл.



Среди женских: Санжима, Алтан-Гэрэл, Соффия, Сарюн, Хучаста, Суранзан, Хурсаной, Бутит, Мехрубону, Хурсандой, Саран-Туяа, Тахира, Айымжан, Лили Анастасия, Дугбайма, Наран-Туяа, Адья, Арюухан, Сагида, Мыдыгма, Цымжида, Дулма-Жаб, Лхама, Долгорма, Дэжид, Юмсум, Неждана Василиса-Виктория, Ковсар, Дарияна, Ризвана, Адиана, Исфира, Санжид, Цянчэнь, Гулноза, Дангина, Нимацу, Синде, Дива, Сарантуя, Долгора, Саруул, Дарису, Уянга, Намгар, Сэсэгма, Туяа, Билигма, Гэрэлма, Бальжит, Бальжин, Сарул, Фазилат.



Как рассказали в департаменте ЗАГС Забайкалья, это далеко не полный список, ведь за 11 месяцев ушедшего года в крае было зарегистрировано 10384 рождений. В 2021 году в регионе было зарегистрировано 12107 рождений, в 2020 году – 12617.



