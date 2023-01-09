Кубок Улан-Удэ выиграли футболисты из Новокузнецка







Кубок разыграли 19 команд из России, Монголии и Узбекистана. Кроме любительских команд, в турнире приняли участие профессиональные мини-футбольные клубы. В частности, финалисты «Сиб-Транзит» и иркутский клуб «ИрАэро» являются лидерами конференции «Восток» Pari-Высшей лиги.



«Серебро» турнира у «ИрАэро» из Иркутска, «бронза» - у команды «Навбахор 2» из Узбекистана. Все призёры кубка награждены памятными медалями и денежными сертификатами. А победителю – команде «Сиб-Транзит» - вручён главный кубок и сертификат на 250 тысяч рублей. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.





В столице Бурятии 8 января завершился 17-й международный турнир «Кубок города Улан-Удэ» по мини-футболу. Чемпионом соревнований стала команда «Сиб-Транзит» из Новокузнецка.