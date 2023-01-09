Кубок Улан-Удэ выиграли футболисты из Новокузнецка

Им вручён сертификат на 250 тысяч рублей
В столице Бурятии 8 января завершился 17-й международный турнир «Кубок города Улан-Удэ» по мини-футболу. Чемпионом соревнований стала команда «Сиб-Транзит» из Новокузнецка.
Кубок разыграли 19 команд из России, Монголии и Узбекистана. Кроме любительских команд, в турнире приняли участие профессиональные мини-футбольные клубы. В частности, финалисты «Сиб-Транзит» и иркутский клуб «ИрАэро» являются лидерами конференции «Восток» Pari-Высшей лиги.
«Серебро» турнира у «ИрАэро» из Иркутска, «бронза» - у команды «Навбахор 2» из Узбекистана. Все призёры кубка награждены памятными медалями и денежными сертификатами. А победителю – команде «Сиб-Транзит» - вручён главный кубок и сертификат на 250 тысяч рублей. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Юбилей отпраздновала чета Васильевых
Однако официального разрешения на работу с турпотоком пока не было
Им вручён сертификат на 250 тысяч рублей
Для участия приглашается молодёжь в возрасте до 40 лет
Лиана Шульгина считает, что в ней течёт кровь коренных жителей республики
Пять авиамаршрутов из Улан-Удэ вошли в перечень субсидируемых на 2023 год
В КГХ заявили, что дороги в городе подсыпают круглосуточно
Женщины подошли к конкурсу ответственно, заявили организаторы
Весной птиц пообещали выпустить на волю
Судьями стали два спортсмена
Тарбагатайцы заявили, что её невозможно пить
Теперь туристы угощаются напитками из ледяных стаканов
Девятидневные праздники выдались «жаркими» для улан-удэнского «Водоканала»
Люди приходили в ресурсный центр со спальниками и термосами
Он предсказал техногенные катастрофы и полное уничтожение национализма на Украине