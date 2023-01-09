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Отправляющимся в Таиланд жителям Бурятии опять придётся прививаться от COVID-19

Отправляющимся в Таиланд жителям Бурятии опять придётся прививаться от COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
Попасть туда теперь можно только со справкой о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом

Накануне стало известно, что власти Таиланда обновили условия въезда для туристов. Их опубликовал ряд российских авиакомпаний, включая Azur Air, S7 Airlines, «Аэрофлот» и Hunnu Air. Последняя выполняет прямые рейсы из Улан-Удэ в Улан-Батор и обратно.

С понедельника, 9 января, всем иностранцам старше 18 лет, желающим отдохнуть в «стране улыбок», придётся предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса любым из препаратов, одобренных ВОЗ и министерством общественного здравоохранения Таиланда, либо справку о перенесённом не ранее чем полгода назад заболевании. Привиться полностью нужно как минимум за 14 дней до прибытия в Тай. В перечень российских вакцин, одобренных в королевстве, входят «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Пассажиры, которым вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, должны предъявить соответствующую справку из медицинской организации. Если же у пассажира нет необходимых документов, ему необходимо пройти в аэропорту прилёта тестирование на COVID-19 за свой счёт (стоимость теста – 200 тайских батов, или около 430 рублей по нынешнему курсу).

Если результат оказался положительным, человек направляется в медучреждение Таиланда. При отсутствии страхового полиса с покрытием лечения COVID-19 оплачивать его придётся самостоятельно. На транзитных пассажиров, следующих через Таиланд по правилам безвизового транзита, эти правила не распространяются – как и на граждан страны.

Требование для приезжих о наличии документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, в Тае отменили с 1 октября, однако, по данным СМИ, его вернули на фоне роста заболеваемости ковидом в Китае. В отличие от других государств, которые ввели ограничения на въезд только для прибывающих только из КНР, местные власти применили их для всех стран.
вакцинация коронавирус Таиланд

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