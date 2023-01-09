В Бурятии ушёл из жизни известный анестезиолог

Он скончался после продолжительной болезни
Евгений Денисович родился 15 ноября 1947 года в селе Барабой Дондюшанского района Молдавской области. В 1954-ом вместе с семьёй переехал в посёлок Соловьёвск в Амурской области и в 1966-ом окончил там среднюю школу.
С 1966-го по 1972-ой учился в Томском медицинском институте. После вуза его направили работать в Нижнеангарскую ЦРБ в Северо-Байкальском районе Бурятии. С 1972-го по 1974-ый Евгения Корчмар трудился там педиатром. В 1974-ом его перевели в Бичурский район.
По окончании срока отработки Евгений Денисович вернулся в Соловьёвск и устроился терапевтом в участковую больницу. В 1987-ом переехал в Молдову по семейным обстоятельствам. До 1995-го возглавлял местную участковую больницу.
В 1995-ом переехал в родной Барабой в связи с болезнью отца и матери и с 1995-го по 1997-ой трудился участковым педиатром. В 1998-ом перебрался в Тарбагатай. До 2021-го работал в ЦРБ анестезиологом-реаниматологом.
У Евгения Корчмара остались жена, две дочери и трое внуков. В последний путь его проводят в понедельник, 9 января. Прощание пройдёт в селе Тарбагатай. Начало – в 10 часов утра.