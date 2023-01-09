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В Бурятии ушёл из жизни известный анестезиолог

В Бурятии ушёл из жизни известный анестезиолог
Общество,  Фото:«Тарбагатай-инфо.24/7»
Он скончался после продолжительной болезни

На днях не стало анестезиолога-реаниматолога Тарбагатайской центральной районной больницы Евгения Корчмара. Он умер на 76-ом году жизни после после продолжительной болезни, сообщается в вайбер-группе «Тарбагатай-инфо.24/7».

Евгений Денисович родился 15 ноября 1947 года в селе Барабой Дондюшанского района Молдавской области. В 1954-ом вместе с семьёй переехал в посёлок Соловьёвск в Амурской области и в 1966-ом окончил там среднюю школу.

С 1966-го по 1972-ой учился в Томском медицинском институте. После вуза его направили работать в Нижнеангарскую ЦРБ в Северо-Байкальском районе Бурятии. С 1972-го по 1974-ый Евгения Корчмар трудился там педиатром. В 1974-ом его перевели в Бичурский район.

По окончании срока отработки Евгений Денисович вернулся в Соловьёвск и устроился терапевтом в участковую больницу. В 1987-ом переехал в Молдову по семейным обстоятельствам. До 1995-го возглавлял местную участковую больницу.

В 1995-ом переехал в родной Барабой в связи с болезнью отца и матери и с 1995-го по 1997-ой трудился участковым педиатром. В 1998-ом перебрался в Тарбагатай. До 2021-го работал в ЦРБ анестезиологом-реаниматологом.

У Евгения Корчмара остались жена, две дочери и трое внуков. В последний путь его проводят в понедельник, 9 января. Прощание пройдёт в селе Тарбагатай. Начало – в 10 часов утра.

смерть врачи некролог

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