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В Улан-Удэ отремонтировали опасную детскую площадку

В Улан-Удэ отремонтировали опасную детскую площадку
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Это случилось после вмешательства прокуратуры

Как выяснила прокурорская проверка, детская спортивная площадка по улице Испытателей в Улан-Удэ порядком износилась. Часть малых архитектурных форм не соответствует требованиям безопасности, отдельные тренажёры подлежат ремонту, находятся в неисправном состоянии.

Кроме того, на территории площадки имелось скопление мусора.


Председателю комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, небезопасные архитектурные формы демонтированы, произведён ремонт оборудования, площадка очищена от мусора, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 




прокуратура детская площадка

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