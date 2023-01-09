В Улан-Удэ отремонтировали опасную детскую площадку

Это случилось после вмешательства прокуратуры
Как выяснила прокурорская проверка, детская спортивная площадка по улице Испытателей в Улан-Удэ порядком износилась. Часть малых архитектурных форм не соответствует требованиям безопасности, отдельные тренажёры подлежат ремонту, находятся в неисправном состоянии.
Кроме того, на территории площадки имелось скопление мусора.
Председателю комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, небезопасные архитектурные формы демонтированы, произведён ремонт оборудования, площадка очищена от мусора, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Это случилось после вмешательства прокуратуры
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