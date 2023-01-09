Мероприятие провели сотрудники Госавтоинспекции и ФКУ Упрдор «Южный Байкал»
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции и ФКУ Упрдор «Южный Байкал» провели профилактическую акцию «Вместе за безопасность», направленную на привлечение внимания общественности к проблемам ДТП на федеральных трассах. Мероприятие прошло на автомобильной дороге Р-258 «Байкал» «Иркутск - Улан-Удэ – Чита».
Организаторы акции провели профилактические беседы с водителями и пассажирами проезжавших автомобилей и напомнили об основных факторах риска при движении на федеральных дорогах. Автомобилистам рекомендовали учитывать интенсивность транспортного потока, особенности рельефа местности, состояние дорожного покрытия и метеорологические условия.
Отдельное внимание уделили вопросу необходимости использования ремней безопасности во время поездок водителями и пассажирами транспортного средства. Автоинспекторы привели примеры, когда использование пассивных средств безопасности, спасло жизнь участников ДТП.
Специалисты ФКУ Упрдор «Южный Байкал» добавили, что только совместными усилиями самих участников дорожного движения можно повысить безопасность на дорогах, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ прошла профилактическая акция «Вместе за безопасность»
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