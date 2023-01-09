В Улан-Удэ осадков не ожидается
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, по северной половине местами небольшой снег, по северному побережью Байкала до умеренного снегопада.
Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -15,-20, местами -5,-10, по центру и северу при облачности -21,-26.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём -15-17.
В Бурятии сегодня переменная облачность
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Там установили ограничительную ленту
В республике активно сокращают площадь аварийного жилья
Жители просят о переселении из условно опасной зоны
Состоится еженедельный молебен «Бурхан Сагаан Гарбал»
В Улан-Удэ днём будет -15
Легендарному спектаклю уже больше 20 лет
Татьяна Бурлакова живёт в Джидинском районе
Внимательная мама вовремя заметила у дочери учащённое дыхание
Необычный подарок создали джидинцы
С Антоном Колмаковым прощаются в Прибайкальском районе
Священнослужители провели молебны
Местами в республике небольшой снег
Церковные службы идут с утра. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Люди вышли на старт, несмотря на морозную погоду
Взрывотехники и кинологи провели профилактические осмотры