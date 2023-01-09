В Бурятии сегодня переменная облачность

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ осадков не ожидается



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, по северной половине местами небольшой снег, по северному побережью Байкала до умеренного снегопада.



Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -15,-20, местами -5,-10, по центру и северу при облачности -21,-26.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём -15-17.

