Там установили ограничительную ленту
В Бурятии с начала года инспекторы государственной инспекции по маломерным судам провели семь патрулирований на реках. На сегодня происшествий на водоёмах не зарегистрировано, сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.
Сейчас в республике открыты 6 из 13 ледовых переправ: две на реке Селенга в посёлке Татаурово Прибайкальского района и в мкр. Мостовой Улан-Удэ, на реке Чикой около посёлка Новоселенгинск Селенгинского района, через реку Муя в посёлке Усть-Муя Муйского района, и две на реке Ока, около улуса Балакта, посёлках Боксон Окинского райна. На всех ледовых дорогах установлены спасательные посты, имеется необходимый инвентарь, информационные щиты с правилами безопасности, а также дорожные знаки.
В Улан-Удэ инспекторы обнаружили незаконный съезд на реке Селенга.
- В ходе сегодняшнего патрулирования, проведено 15 бесед с гражданами. Выявлен один несанкционированный съезд на реке Селенга, он обозначен и перекрыт ограничительной лентой, - сообщил руководитель Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС Дмитрий Потёмкин.
В Улан-Удэ на Селенге перекрыли незаконный съезд
Общество, Фото:
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