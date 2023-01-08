Жители просят о переселении из условно опасной зоны
11 января руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Бурятии Вячеслав Сухоруков проведет личный приём жителей села Нарын в Селенгинском районе.
Ранее в следственное управление поступило коллективное обращение по вопросу переселения граждан из домов, расположенных возле ликвидированной шахты в условно опасной зоне.
Приём сельчан состоится 11 января в Гусиноозёрске.
Главный следователь Бурятии проверит жалобу жителей Нарына
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