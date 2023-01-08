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Главный следователь Бурятии проверит жалобу жителей Нарына

Главный следователь Бурятии проверит жалобу жителей Нарына
Общество,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Жители просят о переселении из условно опасной зоны

11 января руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Бурятии Вячеслав Сухоруков проведет личный приём жителей села Нарын в Селенгинском районе.

Ранее в следственное управление поступило коллективное обращение по вопросу переселения граждан из домов, расположенных возле ликвидированной шахты в условно опасной зоне.

Приём сельчан состоится 11 января в Гусиноозёрске. 
следственный комитет

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