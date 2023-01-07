С Антоном Колмаковым прощаются в Прибайкальском районе
В ходе специальной военной операции погиб 31-летний житель Бурятии Колмаков Антон Сергеевич. О его гибели сообщается в группе «Прибайкалье-инфо».
Антон Сергеевич родился 24 января 1991 года в селе Турунтаево Прибайкальского района в многодетной семье. Был старшим из детей.
В 2009 году отслужил в армии срочную службу.
22 сентября был призван в рамках частичной мобилизации.
- Был опорой для своих родителей, верным супругом и любящим отцом своих детей, - говорится в сообщении.
Похороны проходят 7 января. Траурный митинг состоится в доме культуры в селе Зырянск.
В ходе спецоперации погиб 31-летний мобилизованный из Бурятии
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