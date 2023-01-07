07 января

06 января

Популярное

В ходе спецоперации погиб 31-летний мобилизованный из Бурятии

В ходе спецоперации погиб 31-летний мобилизованный из Бурятии
Общество, 
С Антоном Колмаковым прощаются в Прибайкальском районе

В ходе специальной военной операции погиб 31-летний житель Бурятии Колмаков Антон Сергеевич. О его гибели сообщается в группе «Прибайкалье-инфо».

Антон Сергеевич родился 24 января 1991 года в селе Турунтаево Прибайкальского района в многодетной семье. Был старшим из детей.

В 2009 году отслужил в армии срочную службу.

22 сентября был призван в рамках частичной мобилизации.

- Был опорой для своих родителей, верным супругом и любящим отцом своих детей, - говорится в сообщении.

Похороны проходят 7 января. Траурный митинг состоится в доме культуры в селе Зырянск.

смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ потеплеет до -15 градусов
В Улан-Удэ потеплеет до -15 градусов
Общество, 07.01.2023
Местами в республике небольшой снег
В Бурятии у православных верующих наступил Рождественский Сочельник
В Бурятии у православных верующих наступил Рождественский Сочельник
Общество, 06.01.2023
Церковные службы идут с утра. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Более 100 забайкальцев стали участниками лыжного марафона
Более 100 забайкальцев стали участниками лыжного марафона
Общество, 06.01.2023
Люди вышли на старт, несмотря на морозную погоду 
В Бурятии росгвардейцы проверили храмы
В Бурятии росгвардейцы проверили храмы
Общество, 06.01.2023
Взрывотехники и кинологи провели профилактические осмотры
Белый Старец из Бурятии прогулялся по Москве с 13 Дедами Морозами
Белый Старец из Бурятии прогулялся по Москве с 13 Дедами Морозами
Общество, 06.01.2023
В столице проходит фестиваль «Путешествие в Рождество»
Жители Бурятии считают, что выходных и праздников должно быть больше
Жители Бурятии считают, что выходных и праздников должно быть больше
Общество, 06.01.2023
Такого мнения придерживается каждый четвёртый житель республики 
В Улан-Удэ алиментщику назначили исправительные работы
В Улан-Удэ алиментщику назначили исправительные работы
Общество, 06.01.2023
Также из-за зарплаты мужчины будут удерживать 10% в доход государства
Бурятия вошла в пилотный проект по внедрению «tax free»
Бурятия вошла в пилотный проект по внедрению «tax free»
Общество, 06.01.2023
В проект вошли также несколько соседних регионов
За прошлый год в Бурятию из-за рубежа прибыло более 18 тысяч туристов
За прошлый год в Бурятию из-за рубежа прибыло более 18 тысяч туристов
Общество, 06.01.2023
Некоторых путешественников оштрафовали из-за отсутствия ПЦР-теста
В Бурятии через суд установили пандус в поликлинике
В Бурятии через суд установили пандус в поликлинике
Общество, 06.01.2023
В вопросе разбиралась прокуратура 
В Улан-Удэ до -26 градусов
В Улан-Удэ до -26 градусов
Общество, 06.01.2023
По республике переменная облачность

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^