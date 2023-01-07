В ходе спецоперации погиб 31-летний мобилизованный из Бурятии

С Антоном Колмаковым прощаются в Прибайкальском районе



В ходе специальной военной операции погиб 31-летний житель Бурятии Колмаков Антон Сергеевич. О его гибели сообщается в группе «Прибайкалье-инфо».



Антон Сергеевич родился 24 января 1991 года в селе Турунтаево Прибайкальского района в многодетной семье. Был старшим из детей.



В 2009 году отслужил в армии срочную службу.



22 сентября был призван в рамках частичной мобилизации.



- Был опорой для своих родителей, верным супругом и любящим отцом своих детей, - говорится в сообщении.



Похороны проходят 7 января. Траурный митинг состоится в доме культуры в селе Зырянск.



