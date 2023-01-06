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Более 100 забайкальцев стали участниками лыжного марафона

Более 100 забайкальцев стали участниками лыжного марафона
Общество,  Фото:Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья
Люди вышли на старт, несмотря на морозную погоду

Лыжный марафон «Быстрее. Выше. Сильнее» прошёл 4 января на территории спорткомплекса Высокогорье в Чите. Участие в нем приняли более 100 человек.

- Вы большие молодцы, что все здесь собрались несмотря на то, что на градуснике за 30 градусов мороза. У каждого, кто приехал на лыжню, однозначно, есть мастерство, навыки, и они готовы показать это. Желаю всем успешного старта, отличного настроения, и возможности показать самые лучшие свои качества, - обратился с к участникам министр физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Серёдкин.

Несмотря на морозную погоду, на лыжне собралось более 100 спортсменов и любителей из разных уголков Забайкальского края. Участники команд, пришедшие на финиш раньше, получили сувенирную и наградную продукцию от министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

- Приветствую всех участников лыжни «Быстрее. Выше. Сильнее». Погода хорошая, прекрасная. Всех с Новым годом и наступающим Рождеством! Желаю здоровья, счастья, удачи и всего самого наилучшего, — поприветствовал участников исполняющий обязанности директора СШОР по биатлону Забайкальского края Сергей Дмитриев.

2021-2025 годы в регионе объявлены «Пятилетием спорта». Основной целью является увеличение числа людей, занимающихся физкультурой и спортом. Для этого разработан комплексный план мероприятий, которые проходят в городе Чите и районах Забайкалья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта края.


Забайкальский край лыжный спорт

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