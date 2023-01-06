В Бурятии росгвардейцы проверили храмы





В канун праздника Рождества Христова личный состав управления Росгвардии по Бурятии во взаимодействии с сотрудниками территориального МВД выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.Сегодня специалисты-взрывотехники и кинологи ОМОН «Кречет» Росгвардии провели профилактические осмотры религиозных объектов Улан-Удэ и прилегающих к ним территорий, где соберутся прихожане на божественную литургию. Также сотрудники Росгвардии проинструктировали священнослужителей о действиях в случае обнаружения подозрительных предметов.- Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны будут максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий для своевременного реагирования, - сообщили в пресс-службе управления.Росгвардия Бурятии напоминают гостям и жителям республики о соблюдении мер личной безопасности при посещении культурно-массовых мероприятий, при обнаружении подозрительных предметов и в случаях правонарушений незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.