В Улан-Удэ потеплеет до -15 градусов

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Местами в республике небольшой снег



По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 7 января по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный, днём с переходом на западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.



Температура днём -13,-18, местами -5,-10, по центру и северу при облачности -21,-26.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер ночью восточный 3-8, днём с переходом на западный 6-11 м/с. Температура днём -13-15.

