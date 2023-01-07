Местами в республике небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 7 января по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный, днём с переходом на западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.
Температура днём -13,-18, местами -5,-10, по центру и северу при облачности -21,-26.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер ночью восточный 3-8, днём с переходом на западный 6-11 м/с. Температура днём -13-15.
В Улан-Удэ потеплеет до -15 градусов
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Общество, 07.01.2023
Местами в республике небольшой снег
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