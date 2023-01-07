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В Улан-Удэ потеплеет до -15 градусов

В Улан-Удэ потеплеет до -15 градусов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Местами в республике небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 7 января по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный, днём с переходом на западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.

Температура днём -13,-18, местами -5,-10, по центру и северу при облачности -21,-26.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер ночью восточный 3-8, днём с переходом на западный 6-11 м/с. Температура днём -13-15.
прогноз погоды

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