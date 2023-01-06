В Улан-Удэ транспортные полицейские напоминают о киберпреступности

Общество, Фото: ВСЛУ МВД на транспорте

Проводятся профилактические мероприятия



В Улан-Удэ транспортные полицейские в электропоездах пригородного сообщения и на железнодорожном вокзале напомнили пассажирам, в том числе пожилого возраста, о разновидностях киберпреступности, наиболее распространённых схемах дистанционного мошенничества.



Зачастую аферисты пользуются доверчивостью и безграмотностью людей в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и, маскируясь под работников финансовых организаций, социальных служб и сотрудников правоохранительных органов, умело получают конфиденциальную информацию о банковских картах, похищая впоследствии со счетов владельцев деньги.



Профилактические мероприятия, направленные на поддержание общественного порядка и общественной безопасности в новогодние праздники , продолжаются по всей территории обслуживания Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

