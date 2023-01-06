Проводятся профилактические мероприятия
В Улан-Удэ транспортные полицейские в электропоездах пригородного сообщения и на железнодорожном вокзале напомнили пассажирам, в том числе пожилого возраста, о разновидностях киберпреступности, наиболее распространённых схемах дистанционного мошенничества.
Зачастую аферисты пользуются доверчивостью и безграмотностью людей в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и, маскируясь под работников финансовых организаций, социальных служб и сотрудников правоохранительных органов, умело получают конфиденциальную информацию о банковских картах, похищая впоследствии со счетов владельцев деньги.
Профилактические мероприятия, направленные на поддержание общественного порядка и общественной безопасности в новогодние праздники , продолжаются по всей территории обслуживания Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Улан-Удэ транспортные полицейские напоминают о киберпреступности
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщину наказали за самоуправство
Также из-за зарплаты мужчины будут удерживать 10% в доход государства
В проект вошли также несколько соседних регионов
Жизнь животных зимой немного меняется
Женщина полностью признала вину
Некоторых путешественников оштрафовали из-за отсутствия ПЦР-теста
В вопросе разбиралась прокуратура
По республике переменная облачность
Анна Ивановна Уфинцева воспитала троих детей
В праздничные выходные горожанам трудно уехать на маршрутных автобусах
11 сотрудников Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона дали клятву
Рекомендации сообщил Роспотребнадзор
Малыши появились на свет в середине декабря
Подросткам также вручили сладкие подарки
Развлечения пройдут в парках