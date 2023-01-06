Также из-за зарплаты мужчины будут удерживать 10% в доход государства
Улан-удэнец признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ за неуплату алиментов на содержание сына.
Ранее мужчина уже был привлечён к административной ответственности за аналогичное преступление, но умышленно уклонился от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка, не уплатил без уважительных причин алименты.
- При назначении наказания суд учёл данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, а также смягчающие наказание обстоятельства, - сообщает Пресс-служба Советского районного суда.
Судом назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
В Улан-Удэ алиментщику назначили исправительные работы
Общество, Фото:
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