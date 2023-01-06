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В Улан-Удэ алиментщику назначили исправительные работы

В Улан-Удэ алиментщику назначили исправительные работы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Также из-за зарплаты мужчины будут удерживать 10% в доход государства

Улан-удэнец признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ за неуплату алиментов на содержание сына.

Ранее мужчина уже был привлечён к административной ответственности за аналогичное преступление, но умышленно уклонился от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка, не уплатил без уважительных причин алименты.

- При назначении наказания суд учёл данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, а также смягчающие наказание обстоятельства, - сообщает Пресс-служба Советского районного суда.

Судом назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

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