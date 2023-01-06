Жительницу Бурятии оштрафовали за неповиновение требованиям полицейского

Женщина полностью признала вину
Жительница Джидинского района Бурятии признана виновной по ст.19.3 КоАП РФ, сообщает пресс-служба районного суда.
Согласно протоколу о правонарушении, женщина воспрепятствовала служебным обязанностям инспектора ДПС. Тем самым оказала неповиновение законным требованиям сотрудника. Что именно совершила нарушительница – не сказано.
На суде она полностью признала вину, раскаялась.
- По результатам рассмотрения дела судом женщина признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначено наказание в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе суда.
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Общество, Фото:
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