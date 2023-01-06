Жительницу Бурятии оштрафовали за неповиновение требованиям полицейского

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина полностью признала вину



Жительница Джидинского района Бурятии признана виновной по ст.19.3 КоАП РФ, сообщает пресс-служба районного суда.



Согласно протоколу о правонарушении, женщина воспрепятствовала служебным обязанностям инспектора ДПС. Тем самым оказала неповиновение законным требованиям сотрудника. Что именно совершила нарушительница – не сказано.



На суде она полностью признала вину, раскаялась.



- По результатам рассмотрения дела судом женщина признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначено наказание в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе суда.

