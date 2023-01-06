За прошлый год в Бурятию из-за рубежа прибыло более 18 тысяч туристов

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Некоторых путешественников оштрафовали из-за отсутствия ПЦР-теста



С 2022 года в Бурятию возобновились регулярные пассажирские авиарейсы из Улан-Батора, международные грузовые авиарейсы из городов Циндао, Тяньзинь, Чжэнчжоу, Чанджоу.



В 2022 году из-за рубежа в республику прибыло 18 148 человек, из которых 6 799 прошли обследования методом ПЦР, 8 051 граждан имели сведения о вакцинации от COVID-19, 3 043 – сведения о перенесённом заболевании COVID-19. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Остальные люди, которые не прошли обследование на COVID-19 в 3х-дневный срок со дня прибытия на территорию РФ, привлечены к административной ответственности по ст.6.3. ч.2 КоАП РФ.



С 17 октября 2022 года отменены требования по сдаче ПЦР–тестов для российских граждан, возвращающихся в Россию и для иностранных граждан, въезжающих в нашу страну.



Санитарно-карантинным контролем в пунктах пропуска через государственную границу РФ (автомобильные пункты пропуска «Кяхта» и «Монды», воздушный пункт пропуска Аэропорт-Улан-Удэ Мухино) охвачено 174 136 человек.



- Должностными лицами управления при выявлении граждан с признаками инфекционных заболеваний во всех случаях организован и проведён комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Кроме того, в пунктах пропуска досмотрено 77 946 транспортных средств. В установленном порядке осуществлялся санитарно-карантинный контроль в отношении подконтрольных товаров (грузов), - сообщает пресс-служба управления.



В апреле, июне 2022 года совместно с сотрудниками Иркутского научно-исследовательского противочумного института и другими заинтересованными ведомствами были организованы и проведены тренировочные учения с вводом условного больного с подозрением на опасное инфекционное заболевание с целью отработки алгоритма взаимодействия государственных контрольных органов, медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии».



Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через бурятский участок государственной границы Российской Федерации продолжается.

