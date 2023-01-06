По республике переменная облачность
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 января по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -24,-30, местами -14,-20.
В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём -24,-26.
В Улан-Удэ до -26 градусов
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Общество, 06.01.2023
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