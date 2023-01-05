Улан-удэнцы мёрзнут на остановках в ожидании маршруток

«У нас в сотых вообще по одному маршруту ездят. Никого нет. Кому это надо, те и ездят»,





«Сегодня 2 маршрут 25 минут прождала, кошмар»,









Между тем, с 1 января в Улан-Удэ подорожал проезд в общественном транспорте

«Да, маршрутчики безответственные в основном. По расписанию не ходят точно. У меня сосед - маршрутчик, так он целыми днями дома, я даже не знаю, когда он работает. Видно, что на расслабоне, когда хочет, тогда и выходит. С утра он точно не выходит, спит, а сейчас и подавно, праздники же».Между тем, с 1 января в Улан-Удэ подорожал проезд в общественном транспорте на пять рублей – с 25 до 30 рублей в автобусах, и с 20 до 25 в трамваях.





Жители Улан-Удэ жалуются на водителей автобусов, которых им приходится подолгу ждать. Пост с возмущениями по этому поводу опубликовали в паблике «Аноним 03».- До каких пор народ будет страдать от самоуправства маршрутчиков? Сегодня минус 35 на улице, полная остановка людей на Левом берегу остановка «5км (Дачи)», маршруток по 30 минут нет. Доехал до площади, там на филармонии такая же картина - народ стоит маршруток нет, - написал горожанин.По его словам, следующий автобус приехал через 20 минут и тут же заполнился пассажирами.Подписчица паблика в комментариях рассказала свою историю долгого ожидания маршрутки на тридцатиградусном морозе.- Сегодня утром температура -38, 41 квартал, 10-15 минут ждём маршрут. Наконец-то появился 57 и 33 полные, 37 почти пустой проезжает мимо, остановился по требованию чуть дальше остановки. На вопрос, почему при таком холоде проезжаете остановку, ответ «убил»: «Так я дублирую, почему не сели в 57 или 33?». Полная остановка людей, толкались в первые машины, чтобы проехать четыре остановки. Если бы не такой мороз, плюнуть на таких водил и пройти пешком. Но им самим-то пустыми ехать в кайф что ли? Вообще не понятное отношение не только к людям, но и своему заработку, - рассказала горожанка.Другие пользователи Сети тоже рассказали, что им трудно уехать: «Маршрутчики просто обнаглели совсем, живу практически в центре, на Трубачеева, работаю с 7:00, но микриков до 7:00 нет, приходиться ходить на республиканскую больницу, на трамвай, значит не настолько маршрутчикам нужны деньги, раз не могут ответственно подходить к своей работе. Просто надоели ныть»,