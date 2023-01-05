В Бурятии напомнили, что делать при обморожении

Рекомендации сообщил Роспотребнадзор



Больше всего риску обморожения подвергаются дети, у которых в силу возраста не завершено формирование систем терморегуляции, и пожилые люди. Повысить вероятность обморожения может пребывание на морозе в излишне лёгкой, тесной или влажной одежде, длительное сохранение вынужденного неподвижного положения. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора.



Первые признаки обморожения: онемение; чувство покалывания и покраснение поражённого участка кожи.

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- В большинстве случаев при холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении 20-30 минут. Поместите участки, пострадавшие от обморожения, в тёплую, но не горячую воду. Если тёплой воды нет, согреть поражённые участки поможет тепло собственного тела (Например, обмороженные кисти быстро отогреются подмышками), - посоветовали в Роспотребнадзоре.

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Если кожа белеет, твердеет, покрывается волдырями - нужно как можно быстрее обратиться за профессиональной медицинской помощью.

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- Не растирайте обмороженные участки снегом и не массируйте их, это может привести к усугублению процесса. Ни в коем случае не используйте для согревания электрические грелки, нагревательные приборы, приборы, предназначенные для отопления и открытый огонь. Чувствительность поражённых участков кожи снижена и такой способ согревания может привести к ожогу, - предупреждают в управлении.

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Наиболее опасно сочетание обморожения с переохлаждением. Такое состояние сопровождается понижением температуры тела, непрекращающейся дрожью, чувством усталости, сонливостью, появляется спутанность сознания, невнятная речь, нарушение координации движений. Такая ситуация требует незамедлительных действий.



Необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в тёплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду, согреть при помощи сухого тепла. Поможет повысить температуру тела сладкое тёплое, но не горячее, питьё. Давать пострадавшему алкоголь не целесообразно, отметили специалисты.



