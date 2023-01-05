Малыши появились на свет в середине декабря
13 декабря состоялась торжественная регистрация второй королевской двойни, рождённой в 2022 году в Мухоршибирском районе Бурятии. Свидетельства о рождении Анастасии и Романа получили их родители Дмитрий и Альбина.
Анастасия – с древнегреческого – возвращение к жизни, воскресение, возрождение. Имя Роман переводится с древнегреческого как сильный, крепкий.
С радостным событием счастливого папу поздравила и вручила документы о рождении аналитик отдела Л.Н. Казаченко, сообщили в республиканском ЗАГСе.
Королевской двойней называют близнецов разного пола. Считается, что это подарок для родителей, так как одновременно и сын, и дочь. К тому же они могут быть совсем непохожими.
В Мухоршибирском районе Бурятии родилась вторая королевская двойня
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