В Мухоршибирском районе Бурятии родилась вторая королевская двойня

Малыши появились на свет в середине декабря



13 декабря состоялась торжественная регистрация второй королевской двойни, рождённой в 2022 году в Мухоршибирском районе Бурятии. Свидетельства о рождении Анастасии и Романа получили их родители Дмитрий и Альбина.



Анастасия – с древнегреческого – возвращение к жизни, воскресение, возрождение. Имя Роман переводится с древнегреческого как сильный, крепкий.



С радостным событием счастливого папу поздравила и вручила документы о рождении аналитик отдела Л.Н. Казаченко, сообщили в республиканском ЗАГСе.



Королевской двойней называют близнецов разного пола. Считается, что это подарок для родителей, так как одновременно и сын, и дочь. К тому же они могут быть совсем непохожими.

