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В Мухоршибирском районе Бурятии родилась вторая королевская двойня

В Мухоршибирском районе Бурятии родилась вторая королевская двойня
Общество,  Фото:pixabay.com
Малыши появились на свет в середине декабря

13 декабря состоялась торжественная регистрация второй королевской двойни, рождённой в 2022 году в Мухоршибирском районе Бурятии. Свидетельства о рождении Анастасии и Романа получили их родители Дмитрий и Альбина.

Анастасия – с древнегреческого – возвращение к жизни, воскресение, возрождение. Имя Роман переводится с древнегреческого как сильный, крепкий.

С радостным событием счастливого папу поздравила и вручила документы о рождении аналитик отдела Л.Н. Казаченко, сообщили в республиканском ЗАГСе.

Королевской двойней называют близнецов разного пола. Считается, что это подарок для родителей, так как одновременно и сын, и дочь. К тому же они могут быть совсем непохожими.
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